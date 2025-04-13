Липы цветки (Linden flowers)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 383 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
131,20
Экономия при брони: -14,30 грн
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
112,89
Экономия при брони: -12,49 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,11
Экономия при брони: -4,47 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
133,77
Экономия при брони: -33,37 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10
Экономия при брони: -40,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
133,50
Экономия при брони: -6,31 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн