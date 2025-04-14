Липы цветки (Linden flowers)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40
Экономия при брони: -41,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
132,88
Экономия при брони: -43,54 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
148,92
Экономия при брони: -50,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
137,55
Экономия при брони: -19,57 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
124,96
Экономия при брони: -9,09 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
152,50
Экономия при брони: -29,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
138,31
Экономия при брони: -10,23 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн