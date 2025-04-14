Липы цветки (Linden flowers)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
106,72
Экономия при брони: -8,39 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
135,64
Экономия при брони: -9,27 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
136,64
Экономия при брони: -10,59 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
138,30
Экономия при брони: -37,90 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
125,00
Экономия при брони: -16,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
122,58
Экономия при брони: -5,17 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
157,31
Экономия при брони: -9,60 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40
Экономия при брони: -55,80 грн
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
124,29
Экономия при брони: -6,48 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
133,14
Экономия при брони: -6,69 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
153,78
Экономия при брони: -5,80 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
131,20
Экономия при брони: -5,79 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
156,17
Экономия при брони: -8,25 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
172,16
Экономия при брони: -9,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
132,10
Экономия при брони: -5,47 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
136,61
Экономия при брони: -9,94 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн