Липы цветки (Linden flowers)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
119,07
Экономия при брони: -3,57 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,42
Экономия при брони: -4,93 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
125,66
Экономия при брони: -7,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
144,37
Экономия при брони: -7,71 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
152,20
Экономия при брони: -50,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
121,92
Экономия при брони: -4,47 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
122,89
Экономия при брони: -4,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
137,35
Экономия при брони: -4,34 грн
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
152,88
Экономия при брони: -4,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
115,56
Экономия при брони: -14,49 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
141,30
Экономия при брони: -4,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"