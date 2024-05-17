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Аевит® капсулы мягкие блистер, №60 - Львов (295311) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: капсулы мягкие (40)
168,70
Экономия: -22,76 грн
145,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
134,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4), блистер (1)
144,97
Экономия: -20,13 грн
124,84 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: капсулы мягкие (40)
126,39 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
144,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
133,81 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
156,83 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
192,30
Экономия: -59,50 грн
132,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
144,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
144,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
144,40
Экономия: -13,27 грн
131,13 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (3), блистер (1)
192,70
Экономия: -59,90 грн
132,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (4), блистер (2)
160,82
Экономия: -36,86 грн
123,96 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
144,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
144,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
144,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
133,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
154,99
Экономия: -22,58 грн
132,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
144,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
144,70 грн