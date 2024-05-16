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Аевит® капсулы мягкие блистер, №60 - Харьков (295311) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
126,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3), блистер (1)
150,40
Экономия: -25,21 грн
125,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (4)
158,80
Экономия: -37,83 грн
120,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
132,18 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1), блистер (2)
184,40
Экономия: -51,90 грн
132,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
176,60
Экономия: -42,10 грн
134,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
152,99
Экономия: -20,29 грн
132,70 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: капсулы мягкие (20)
133,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (7), блистер (1)
150,30
Экономия: -20,64 грн
129,66 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: блистер (2)
140,64 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: капсулы мягкие (40)
136,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2), блистер (2)
157,08
Экономия: -36,24 грн
120,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (9)
130,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
155,99
Экономия: -23,29 грн
132,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (1)
174,70
Экономия: -40,20 грн
134,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
137,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2), блистер (1)
162,26
Экономия: -47,58 грн
114,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (5), блистер (1)
166,29
Экономия: -24,73 грн
141,56 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2), блистер (2)
133,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (1)
137,85 грн