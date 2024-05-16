Аевит® капсулы мягкие блистер, №60 - Харьков (295311) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 185 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (3), блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
1 социальна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Экономная аптека
Подробнее
Всего: капсулы мягкие (20)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (7), блистер (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: блистер (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Экономная аптека
Подробнее
Всего: капсулы мягкие (40)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (2), блистер (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (9)
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2), блистер (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (5), блистер (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2), блистер (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96