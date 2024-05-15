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Аевит® капсулы мягкие блистер, №60 - Днепр (Днепропетровск) (295311) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 245 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (7)
165,70
Экономия: -42,60 грн
123,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (4)
150,39
Экономия: -27,29 грн
123,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
158,00
Экономия: -23,50 грн
134,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (3)
192,30
Экономия: -59,80 грн
132,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
156,21
Экономия: -33,91 грн
122,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2)
166,40
Экономия: -31,90 грн
134,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
157,99
Экономия: -25,29 грн
132,70 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), блистер (2)
166,40
Экономия: -31,90 грн
134,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
190,30
Экономия: -55,80 грн
134,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), блистер (1)
176,60
Экономия: -42,10 грн
134,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3), блистер (1)
149,16
Экономия: -28,03 грн
121,13 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2), блистер (1)
174,70
Экономия: -40,20 грн
134,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (5)
133,54 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), блистер (1)
151,46
Экономия: -19,72 грн
131,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
162,98
Экономия: -29,67 грн
133,31 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
144,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), блистер (2)
154,45
Экономия: -33,32 грн
121,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
125,25 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: блистер (1)
158,00
Экономия: -23,50 грн
134,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
144,70 грн