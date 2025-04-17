Железа сахарат–Железное вино (Iron sakhart - Iron wine)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Чернигов
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик
53,20
Экономия при брони: -6,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик
53,20
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик
45,28
Экономия при брони: -2,03 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик
Аптека бам
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик
53,20
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик
52,17
Экономия при брони: -3,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик
53,20
Экономия при брони: -6,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик
50,60
Экономия при брони: -2,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик
51,18
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик
44,35
Экономия при брони: -2,18 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик
49,89
Экономия при брони: -7,06 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик
51,30
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Железа сахарат–Железное вино раствор оральный флакон 100 г №1
Биолик