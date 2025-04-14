Одесса (адрес не указан)
Доступно в 263 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
34,06
Экономия при брони: -1,67 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,25
Экономия при брони: -3,39 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,30
Экономия при брони: -9,73 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,71
Экономия при брони: -9,14 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,70
Экономия при брони: -16,90 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,34
Экономия при брони: -9,33 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,47
Экономия при брони: -8,17 грн