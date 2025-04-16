Николаев (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,17
Экономия при брони: -12,77 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,86
Экономия при брони: -4,51 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,70
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,02
Экономия при брони: -3,65 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,86
Экономия при брони: -20,13 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,70
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через null мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,53
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,03
Экономия при брони: -3,70 грн