Киев (адрес не указан)
Доступно в 731 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,54
Экономия при брони: -4,28 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,08
Экономия при брони: -1,98 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,35
Экономия при брони: -12,97 грн