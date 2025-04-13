Киев
Рифампицин (Rifampicin)

Рифампицин (Rifampicin)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 731 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,16 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,92 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,54
Экономия при брони: -4,28 грн
59,26 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,98 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,60 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,08
Экономия при брони: -1,98 грн
64,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,35
Экономия при брони: -12,97 грн
72,38 грн
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