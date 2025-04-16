Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,95
Экономия при брони: -8,73 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,38
Экономия при брони: -3,53 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,39
Экономия при брони: -3,73 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,10
Экономия при брони: -14,91 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,35
Экономия при брони: -3,73 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,49
Экономия при брони: -2,86 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,70
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,41
Экономия при брони: -3,65 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,67
Экономия при брони: -2,91 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,92
Экономия при брони: -3,13 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,26
Экономия при брони: -3,61 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,28
Экономия при брони: -2,55 грн