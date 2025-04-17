Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,40
Экономия при брони: -2,56 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,70
Экономия при брони: -9,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,74
Экономия при брони: -11,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,08
Экономия при брони: -3,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,70
Экономия при брони: -9,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,76
Экономия при брони: -10,17 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,70
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,72
Экономия при брони: -5,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,61
Экономия при брони: -13,71 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Рифампицин капсулы 150 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"