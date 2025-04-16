Мефенаминовая кислота-Дарница (Mefenamic acid-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,00
Экономия при брони: -15,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
145,11
Экономия при брони: -22,91 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
132,00
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,33
Экономия при брони: -8,57 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,38
Экономия при брони: -12,65 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
132,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
132,00
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
155,70
Экономия при брони: -26,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,83
Экономия при брони: -4,68 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
77,20
Экономия при брони: -12,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,99
Экономия при брони: -14,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
134,73
Экономия при брони: -17,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,49
Экономия при брони: -12,12 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
146,00
Экономия при брони: -23,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
134,83
Экономия при брони: -13,99 грн