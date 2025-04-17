Мефенаминовая кислота-Дарница (Mefenamic acid-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,32
Экономия при брони: -13,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
142,62
Экономия при брони: -24,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
73,50
Экономия при брони: -7,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
77,15
Экономия при брони: -11,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,65
Экономия при брони: -15,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
142,82
Экономия при брони: -12,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,32
Экономия при брони: -25,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
136,03
Экономия при брони: -21,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,66
Экономия при брони: -12,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,09
Экономия при брони: -10,69 грн