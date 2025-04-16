Мефенаминовая кислота-Дарница (Mefenamic acid-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,50
Экономия при брони: -7,73 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
152,70
Экономия при брони: -24,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,34
Экономия при брони: -14,67 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,44
Экономия при брони: -14,09 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
143,03
Экономия при брони: -15,68 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
155,70
Экономия при брони: -27,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через null мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
142,50
Экономия при брони: -11,74 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,27
Экономия при брони: -7,97 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
148,79
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,60
Экономия при брони: -15,03 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,20
Экономия при брони: -5,05 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,47
Экономия при брони: -13,64 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
142,33
Экономия при брони: -15,50 грн