Мефенаминовая кислота-Дарница (Mefenamic acid-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,57
Экономия при брони: -7,52 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,84
Экономия при брони: -8,88 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,98
Экономия при брони: -8,53 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,52
Экономия при брони: -31,27 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница