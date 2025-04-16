Мефенаминовая кислота-Дарница (Mefenamic acid-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,50
Экономия при брони: -11,34 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
132,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
157,10
Экономия при брони: -7,55 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,54
Экономия при брони: -11,39 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,21
Экономия при брони: -14,43 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,95
Экономия при брони: -14,03 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,92
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,55
Экономия при брони: -12,62 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
155,70
Экономия при брони: -27,20 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
141,25
Экономия при брони: -14,32 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,72
Экономия при брони: -12,79 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,40
Экономия при брони: -22,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
140,24
Экономия при брони: -13,13 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
132,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
75,70
Экономия при брони: -11,45 грн