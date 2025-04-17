Мефенаминовая кислота-Дарница (Mefenamic acid-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
77,20
Экономия при брони: -11,50 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,28
Экономия при брони: -4,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
142,83
Экономия при брони: -16,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
158,40
Экономия при брони: -8,46 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,11
Экономия при брони: -13,16 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
154,30
Экономия при брони: -22,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
139,65
Экономия при брони: -14,41 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,37
Экономия при брони: -12,83 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
138,37
Экономия при брони: -12,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
77,20
Экономия при брони: -11,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
151,50 грн