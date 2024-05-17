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Амизон® таблетки, покрытые оболочкой 0,25 г блистер, №20 - Одесса (93031) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: блистер (1)
365,38 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (2)
340,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: блистер (1)
319,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (3)
338,42 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
321,08 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (2), блистер (1)
387,40 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1), блистер (1)
320,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (2), блистер (1)
339,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
320,18 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (1), блистер (1)
340,60 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
Всего: упаковка (3)
345,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (3)
319,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1), блистер (1)
363,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Варненская, 11
Всего: упаковка (1)
309,62 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 162
Всего: упаковка (1), блистер (1)
325,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 75
Всего: упаковка (3)
333,54 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
Всего: упаковка (1)
318,48 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (1), блистер (1)
333,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 155
Всего: блистер (1)
328,16 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Лиманка, ул. Строительная, 48-Г
Всего: упаковка (4)
405,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 22:00
Лиманка, просп. Гуляева Полковника, 111
Всего: упаковка (1)
360,44 грн