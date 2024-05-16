Белластезин таблетки блистер, №10 - Харьков (21626) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 256 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Первая аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Первая аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 21 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (14)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, просп. Гагарина, 26