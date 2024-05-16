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Белластезин таблетки блистер, №10 - Харьков (21626) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 256 аптеках
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
58,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
67,72
Экономия: -12,59 грн
55,13 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
58,29 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2)
58,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
68,40
Экономия: -14,18 грн
54,22 грн
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
57,54 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
56,94 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
58,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
68,99
Экономия: -9,45 грн
59,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 21 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
58,47
Экономия: -2,57 грн
55,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
58,42 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
58,67 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
57,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
58,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
71,10
Экономия: -19,28 грн
51,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (14)
58,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
55,11 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
64,40 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
57,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
63,99
Экономия: -4,45 грн
59,54 грн