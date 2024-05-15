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Белластезин таблетки блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (21626) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (7)
71,06
Экономия: -9,75 грн
61,31 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5)
68,71
Экономия: -7,40 грн
61,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
70,77
Экономия: -10,34 грн
60,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
62,88 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
68,99
Экономия: -9,45 грн
59,54 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
70,47
Экономия: -19,27 грн
51,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (3)
74,60
Экономия: -16,28 грн
58,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (6)
68,99
Экономия: -9,45 грн
59,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
70,91
Экономия: -13,99 грн
56,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (5)
70,64
Экономия: -13,72 грн
56,92 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
68,45
Экономия: -15,30 грн
53,15 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
67,58
Экономия: -16,38 грн
51,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
68,61
Экономия: -17,41 грн
51,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
63,12
Экономия: -4,12 грн
59,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (2)
58,19 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
72,10
Экономия: -18,95 грн
53,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
72,54
Экономия: -19,39 грн
53,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2)
57,42 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
70,47
Экономия: -18,84 грн
51,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
56,42 грн