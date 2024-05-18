Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ РАССТРОЙСТВАХСПАЗМОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В КОМБИНАЦИИ С АНАЛЬГЕТИКАМИБелладонна и ее производные в комбинации с анальгетикамиСумма алкалоидов красавки в комбинации с анальгетикамиБеллалгинЦены в аптеках

Беллалгин таблетки блистер в пачке, №10 - Запорожье (21624) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
70,31
Экономия: -19,40 грн
50,91 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
58,00
Экономия: -12,00 грн
46,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
66,99
Экономия: -9,64 грн
57,35 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
66,83
Экономия: -13,22 грн
53,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
66,74
Экономия: -15,91 грн
50,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
65,36
Экономия: -15,12 грн
50,24 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
63,12
Экономия: -12,22 грн
50,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
66,99
Экономия: -16,18 грн
50,81 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
66,34
Экономия: -15,52 грн
50,82 грн
Аптеки 24 часа
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (3)
62,00
Экономия: -16,00 грн
46,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
67,76
Экономия: -16,93 грн
50,83 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
63,57
Экономия: -12,74 грн
50,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
65,33
Экономия: -15,09 грн
50,24 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
65,64
Экономия: -14,79 грн
50,85 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
69,03
Экономия: -18,09 грн
50,94 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
45,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
62,84
Экономия: -12,60 грн
50,24 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
65,07
Экономия: -14,18 грн
50,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
65,52
Экономия: -14,65 грн
50,87 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
66,99
Экономия: -9,64 грн
57,35 грн