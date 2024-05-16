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Беллалгин таблетки блистер в пачке, №10 - Харьков (21624) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
56,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
65,93
Экономия: -9,81 грн
56,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 21 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
65,47
Экономия: -7,04 грн
58,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
69,01
Экономия: -17,21 грн
51,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
66,50
Экономия: -9,16 грн
57,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 21 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
70,37
Экономия: -12,23 грн
58,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 21 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
69,05
Экономия: -10,33 грн
58,72 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
66,03
Экономия: -7,10 грн
58,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
55,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
56,18 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
67,05
Экономия: -16,69 грн
50,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (4)
67,99
Экономия: -10,65 грн
57,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
70,59
Экономия: -14,37 грн
56,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
64,72
Экономия: -6,19 грн
58,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
65,51
Экономия: -4,90 грн
60,61 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
62,50
Экономия: -5,16 грн
57,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
68,35
Экономия: -15,87 грн
52,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (1)
56,18 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
59,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
63,68
Экономия: -12,06 грн
51,62 грн