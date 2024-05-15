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Беллалгин таблетки блистер в пачке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (21624) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
67,98
Экономия: -13,02 грн
54,96 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
66,53
Экономия: -11,57 грн
54,96 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
72,60
Экономия: -14,60 грн
58,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
68,55
Экономия: -11,51 грн
57,04 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2)
77,60
Экономия: -19,60 грн
58,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
65,30
Экономия: -12,38 грн
52,92 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
66,26
Экономия: -16,34 грн
49,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
71,40
Экономия: -15,29 грн
56,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
67,78
Экономия: -14,86 грн
52,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
56,18 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
66,35
Экономия: -7,44 грн
58,91 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
65,36
Экономия: -15,44 грн
49,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
66,50
Экономия: -16,58 грн
49,92 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
66,22
Экономия: -7,22 грн
59,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
69,44
Экономия: -16,85 грн
52,59 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (4)
68,23
Экономия: -4,33 грн
63,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
64,71
Экономия: -14,80 грн
49,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
67,94
Экономия: -18,03 грн
49,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
64,94
Экономия: -15,55 грн
49,39 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
65,26
Экономия: -12,26 грн
53,00 грн