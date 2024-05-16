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Аминазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер в коробке, №10 - Харьков (285597) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
101,04
Экономия: -16,05 грн
84,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (3)
83,09 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
93,13
Экономия: -10,09 грн
83,04 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (2)
77,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
93,75
Экономия: -9,47 грн
84,28 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
Всего: упаковка (1)
84,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
93,27
Экономия: -4,52 грн
88,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
90,30 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 70
Всего: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 104-Б
Всего: упаковка (2)
77,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, пл. Соборная, 1-В
Всего: упаковка (1)
77,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
Всего: упаковка (2)
77,23 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Валки, ул. Харьковская, 11
Всего: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Андреевка, ул. Центральная, 4
Всего: упаковка (1)
77,23 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
Всего: упаковка (5)
90,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
Всего: упаковка (1)
90,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Мира, 2-Б
Всего: упаковка (1)
77,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
83,05 грн