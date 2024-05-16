К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Шевченко, 4 Всего: упаковка (28) 16,70 грн

Сити-фарм Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, просп. Бандеры Степана, 17/1 Всего: упаковка (11) 15,50 грн

Лекафарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Курбаса Леся, 2/13 Всего: упаковка (2) 14,50 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:30 График работы Николаев, ул. Веселиновская, 10 Всего: упаковка (16) 12,00 грн

Ирфарм Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Коростышев, ул. Шевченко, 40 Всего: упаковка (9) 16,00 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Коростень, ул. Грушевского, 36 Всего: упаковка (12) 17,41 грн