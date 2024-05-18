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Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения 10 % флакон стеклянный 200 мл, №1 - Запорожье (820447) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (16)
53,84
Экономия: -16,81 грн
37,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (15)
58,23
Экономия: -10,73 грн
47,50 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
58,21
Экономия: -18,21 грн
40,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (10)
39,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (5)
54,52
Экономия: -14,52 грн
40,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (12)
54,39
Экономия: -6,45 грн
47,94 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (3)
56,52
Экономия: -16,52 грн
40,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (2)
54,00
Экономия: -14,00 грн
40,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (3)
52,32
Экономия: -12,32 грн
40,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (15)
46,58 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (8)
56,51
Экономия: -16,51 грн
40,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (16)
55,51
Экономия: -8,01 грн
47,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (5)
54,46 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
58,21
Экономия: -18,21 грн
40,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (4)
49,51 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
56,51
Экономия: -16,51 грн
40,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (20)
55,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (11)
58,23
Экономия: -10,73 грн
47,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
49,51 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Авраменко, 4
Всего: упаковка (1)
54,52
Экономия: -8,52 грн
46,00 грн