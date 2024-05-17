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Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения 10 % флакон стеклянный 200 мл, №1 - Одесса (820447) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (3)
46,30 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (4)
49,15
Экономия: -1,71 грн
47,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (15)
46,57 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (9)
46,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (3)
46,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (6)
45,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (5)
43,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (12)
52,42
Экономия: -4,92 грн
47,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (2)
48,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (10)
40,72 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (6)
49,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (10)
49,40
Экономия: -1,90 грн
47,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
Всего: упаковка (11)
48,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (5)
48,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (32)
51,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (5)
49,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (2)
46,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
Всего: упаковка (11)
46,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
49,51 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 61
Всего: упаковка (2)
46,30 грн