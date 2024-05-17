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Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения 10 % флакон стеклянный 200 мл, №1 - Львов (820447) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4)
46,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
46,58 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
54,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (13)
58,23
Экономия: -10,74 грн
47,49 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (4)
48,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (6)
45,23 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (5)
49,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (10)
45,23 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (7)
45,23 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (14)
46,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (22)
50,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: упаковка (9)
46,58 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (6)
53,30
Экономия: -5,81 грн
47,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Липинского, 60
Всего: упаковка (8)
58,21
Экономия: -10,72 грн
47,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (7)
53,10
Экономия: -5,61 грн
47,49 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (2)
43,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 57 мин
Львов, ул. Гринченко, 4-Б
Всего: упаковка (28)
58,21
Экономия: -10,72 грн
47,49 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (2)
49,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 59
Всего: упаковка (13)
46,57 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (4)
49,40 грн