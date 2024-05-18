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Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения 10 % флакон 40 мл тм Arbor Vitae, №1 - Запорожье (791816) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
18,26
Экономия: -2,26 грн
16,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (7)
17,07
Экономия: -1,07 грн
16,00 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
15,52 грн
Народная аптека
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Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (3)
15,52 грн
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Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
14,63 грн
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Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (8)
18,89
Экономия: -2,89 грн
16,00 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (4)
14,63 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (3)
15,52 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (25)
19,01
Экономия: -2,01 грн
17,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
19,01
Экономия: -3,01 грн
16,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (41)
18,26
Экономия: -2,26 грн
16,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (4)
18,26
Экономия: -2,26 грн
16,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (7)
23,34
Экономия: -7,34 грн
16,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (3)
19,01
Экономия: -3,01 грн
16,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Авраменко, 4
Всего: упаковка (1)
18,89
Экономия: -1,89 грн
17,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
Всего: упаковка (1)
15,52 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
18,26
Экономия: -2,26 грн
16,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
15,52 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (2)
19,01
Экономия: -3,01 грн
16,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (3)
15,52 грн