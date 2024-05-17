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Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения 10 % флакон 40 мл тм Arbor Vitae, №1 - Одесса (791816) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
Всего: упаковка (4)
19,85 грн
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Еланец, ул. Парковая, 4/1
Всего: упаковка (16)
16,95 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
Всего: упаковка (28)
19,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 15:00
Снигиревка, ул. Суворова, 25/1
Всего: упаковка (10)
12,56 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
Всего: упаковка (8)
20,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
Всего: упаковка (18)
20,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
Всего: упаковка (9)
16,46 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
Всего: упаковка (15)
14,45 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (1)
19,01
Экономия: -6,01 грн
13,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 40
Всего: упаковка (3)
18,26
Экономия: -5,26 грн
13,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 38
Всего: упаковка (1)
18,26
Экономия: -5,26 грн
13,00 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (4)
18,26
Экономия: -5,26 грн
13,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Христиновка, ул. Украинская, 30
Всего: упаковка (6)
19,85 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (5)
18,89
Экономия: -5,89 грн
13,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (1)
15,02
Экономия: -2,02 грн
13,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Катеринополь, ул. Соборная, 36
Всего: упаковка (18)
19,85 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
Всего: упаковка (5)
18,89
Экономия: -5,89 грн
13,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Ухтомского, 5-А
Всего: упаковка (3)
13,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Шпола, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (3)
19,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Шпола, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (11)
19,85 грн