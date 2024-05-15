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Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения 10 % флакон 40 мл тм Arbor Vitae, №1 - Днепр (Днепропетровск) (791816) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (4)
19,01
Экономия: -6,01 грн
13,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (2)
18,26
Экономия: -5,26 грн
13,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Николенко, 13-А
Всего: упаковка (4)
18,89
Экономия: -5,89 грн
13,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (1)
19,01
Экономия: -6,01 грн
13,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (2)
18,26
Экономия: -5,26 грн
13,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Победы, 35-Д
Всего: упаковка (1)
18,89
Экономия: -5,89 грн
13,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (3)
17,07
Экономия: -1,07 грн
16,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
15,52 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (2)
19,01
Экономия: -3,01 грн
16,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (3)
15,52 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
19,01
Экономия: -3,01 грн
16,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (15)
19,01
Экономия: -3,01 грн
16,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: упаковка (3)
18,26
Экономия: -2,26 грн
16,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
Всего: упаковка (1)
15,52 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (4)
18,26
Экономия: -2,26 грн
16,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
15,52 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (41)
18,26
Экономия: -5,26 грн
13,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
15,52 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (3)
15,52 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
18,26
Экономия: -2,26 грн
16,00 грн