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Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения 10 % флакон 100 мл тм Arbor Vitae, №1 - Запорожье (791815) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
40,93
Экономия: -13,93 грн
27,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (6)
40,93
Экономия: -13,93 грн
27,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (37)
40,93
Экономия: -13,93 грн
27,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
40,93
Экономия: -13,93 грн
27,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (5)
32,26
Экономия: -5,26 грн
27,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (2)
33,13
Экономия: -6,13 грн
27,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (2)
29,97
Экономия: -2,97 грн
27,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
40,93
Экономия: -13,93 грн
27,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
40,93
Экономия: -13,93 грн
27,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (1)
40,93
Экономия: -13,93 грн
27,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (8)
40,93
Экономия: -13,93 грн
27,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
38,42
Экономия: -11,42 грн
27,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
40,93
Экономия: -13,93 грн
27,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Чумаченко, 21
Всего: упаковка (1)
29,97 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (4)
33,13
Экономия: -6,13 грн
27,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
Всего: упаковка (1)
40,93
Экономия: -13,93 грн
27,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
33,13
Экономия: -6,13 грн
27,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
Всего: упаковка (15)
40,93
Экономия: -13,93 грн
27,00 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: упаковка (5)
33,13
Экономия: -5,13 грн
28,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (6)
40,93
Экономия: -12,93 грн
28,00 грн