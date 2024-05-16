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Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения 10 % флакон 100 мл тм Arbor Vitae, №1 - Харьков (791815) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (3)
40,93
Экономия: -11,93 грн
29,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
Всего: упаковка (1)
40,93
Экономия: -11,93 грн
29,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (1)
40,93
Экономия: -11,93 грн
29,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Николенко, 13-А
Всего: упаковка (5)
40,93
Экономия: -11,93 грн
29,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (6)
40,93
Экономия: -12,93 грн
28,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: упаковка (6)
33,13
Экономия: -5,13 грн
28,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
38,42
Экономия: -11,42 грн
27,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (1)
40,93
Экономия: -13,93 грн
27,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (6)
40,93
Экономия: -13,93 грн
27,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
38,42
Экономия: -11,42 грн
27,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (4)
40,93
Экономия: -13,93 грн
27,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (5)
32,26
Экономия: -5,26 грн
27,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
40,93
Экономия: -13,93 грн
27,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (37)
40,93
Экономия: -13,93 грн
27,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
40,93
Экономия: -11,93 грн
29,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
40,93
Экономия: -13,93 грн
27,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (2)
33,13
Экономия: -6,13 грн
27,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (2)
29,97
Экономия: -2,97 грн
27,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
40,93
Экономия: -13,93 грн
27,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 06:00
Конотоп, пл. Мира, 2
Всего: упаковка (11)
35,00 грн