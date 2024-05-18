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Аммиак раствор для наружного применения 10 % флакон 100 мл, №1 - Запорожье (602667) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (22)
46,17 грн
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (11)
43,88
Экономия: -8,83 грн
35,05 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (10)
40,36
Экономия: -5,32 грн
35,04 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
43,56
Экономия: -8,05 грн
35,51 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (14)
35,20 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (19)
46,03 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (92)
43,55
Экономия: -8,04 грн
35,51 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (25)
46,15 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (7)
35,87
Экономия: -1,57 грн
34,30 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (25)
46,28 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (12)
36,14
Экономия: -1,54 грн
34,60 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (28)
40,09
Экономия: -4,95 грн
35,14 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (5)
38,35
Экономия: -3,27 грн
35,08 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (24)
34,35
Экономия: -1,75 грн
32,60 грн
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (23)
46,06 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (9)
46,20 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (7)
44,42
Экономия: -9,34 грн
35,08 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (51)
41,53
Экономия: -6,70 грн
34,83 грн
Аптека копейка
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Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (9)
37,59
Экономия: -2,47 грн
35,12 грн
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Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (11)
46,23 грн