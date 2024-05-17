Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУДыхательные аналептикиРаствор аммиакаАммиакЦены в аптеках

Аммиак раствор для наружного применения 10 % флакон 100 мл, №1 - Львов (602667) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (6)
39,69
Экономия: -1,79 грн
37,90 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (20)
42,64
Экономия: -7,14 грн
35,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
26,84 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (15)
43,55
Экономия: -8,05 грн
35,50 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (33)
33,06
Экономия: -6,32 грн
26,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (12)
42,36
Экономия: -8,83 грн
33,53 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (20)
41,91
Экономия: -6,41 грн
35,50 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 58 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (19)
43,56
Экономия: -8,06 грн
35,50 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (8)
38,29
Экономия: -2,79 грн
35,50 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (20)
42,80
Экономия: -7,30 грн
35,50 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (14)
43,55
Экономия: -8,05 грн
35,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (5)
40,06
Экономия: -13,29 грн
26,77 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается через 58 мин
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (2)
38,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 58 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (80)
43,56
Экономия: -8,06 грн
35,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (20)
39,27
Экономия: -5,74 грн
33,53 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 58 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (38)
43,55
Экономия: -8,05 грн
35,50 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (14)
43,55
Экономия: -8,05 грн
35,50 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (25)
43,56
Экономия: -8,06 грн
35,50 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (16)
38,50
Экономия: -3,00 грн
35,50 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: упаковка (5)
28,10 грн