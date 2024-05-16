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Аммиак раствор для наружного применения 10 % флакон 100 мл, №1 - Харьков (602667) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 371 аптеке
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (19)
46,34 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (36)
40,32
Экономия: -5,62 грн
34,70 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (18)
45,68 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (3)
46,19 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (13)
46,05 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (17)
41,26
Экономия: -9,72 грн
31,54 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
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46,41 грн
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (18)
46,05 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
46,02 грн
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (20)
46,16 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
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35,53 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (22)
46,10 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (19)
46,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (103)
40,85
Экономия: -7,50 грн
33,35 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (14)
46,08 грн
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Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (15)
45,75 грн
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Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (36)
46,10 грн
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (16)
46,12 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (24)
46,08 грн
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (21)
46,41 грн