Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУДыхательные аналептикиРаствор аммиакаАммиакЦены в аптеках

Аммиак раствор для наружного применения 10 % флакон 40 мл, №1 - Запорожье (29453) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
16,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
19,93
Экономия: -0,82 грн
19,11 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (24)
22,64
Экономия: -3,64 грн
19,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
19,86
Экономия: -0,75 грн
19,11 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (25)
22,64
Экономия: -3,53 грн
19,11 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (17)
22,54
Экономия: -3,43 грн
19,11 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (44)
15,17 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (16)
22,66
Экономия: -3,55 грн
19,11 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (25)
22,11
Экономия: -3,00 грн
19,11 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (15)
22,65
Экономия: -3,54 грн
19,11 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (28)
20,17
Экономия: -6,67 грн
13,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (23)
15,04 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (3)
19,91
Экономия: -0,80 грн
19,11 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (29)
15,94 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
Всего: упаковка (19)
22,54
Экономия: -3,43 грн
19,11 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (8)
15,93 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (3)
19,93
Экономия: -0,82 грн
19,11 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (35)
19,91
Экономия: -0,91 грн
19,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (15)
15,93 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (2)
19,81
Экономия: -0,70 грн
19,11 грн