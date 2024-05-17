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Аммиак раствор для наружного применения 10 % флакон 40 мл, №1 - Львов (29453) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (16)
15,94 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 58 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (15)
18,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (25)
21,41
Экономия: -5,56 грн
15,85 грн
Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (19)
15,87 грн
Подорожник
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Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (20)
23,54
Экономия: -4,44 грн
19,10 грн
Подорожник
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Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (24)
23,53
Экономия: -4,43 грн
19,10 грн
Аптека низких цен
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Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
19,93
Экономия: -4,11 грн
15,82 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (28)
22,30
Экономия: -3,20 грн
19,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 58 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (8)
19,85
Экономия: -0,75 грн
19,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (32)
15,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (26)
23,00
Экономия: -3,90 грн
19,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (26)
18,27
Экономия: -3,15 грн
15,12 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 58 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (25)
23,53
Экономия: -4,43 грн
19,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
20,48
Экономия: -3,58 грн
16,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (21)
15,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
19,33
Экономия: -0,23 грн
19,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (15)
23,40
Экономия: -4,30 грн
19,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (23)
20,80
Экономия: -1,70 грн
19,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (5)
19,74
Экономия: -0,64 грн
19,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (9)
15,94 грн