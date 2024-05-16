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Аммиак раствор для наружного применения 10 % флакон 40 мл, №1 - Харьков (29453) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (25)
18,12 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (31)
19,93
Экономия: -0,83 грн
19,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
19,48
Экономия: -0,88 грн
18,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (23)
22,65
Экономия: -3,55 грн
19,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (22)
23,67
Экономия: -4,81 грн
18,86 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (31)
20,91
Экономия: -2,31 грн
18,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (33)
15,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (17)
12,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (30)
19,91
Экономия: -0,81 грн
19,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
18,78
Экономия: -1,03 грн
17,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (25)
23,53
Экономия: -4,43 грн
19,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (12)
15,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (4)
14,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (22)
21,58
Экономия: -5,73 грн
15,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (31)
19,93
Экономия: -0,83 грн
19,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (24)
22,53
Экономия: -3,43 грн
19,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (22)
21,41
Экономия: -2,31 грн
19,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
21,19
Экономия: -2,47 грн
18,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (28)
19,90
Экономия: -0,80 грн
19,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
Всего: упаковка (24)
22,53
Экономия: -3,43 грн
19,10 грн