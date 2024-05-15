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Аммиак раствор для наружного применения 10 % флакон 40 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (29453) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (3)
19,85
Экономия: -0,75 грн
19,10 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (28)
17,88
Экономия: -2,77 грн
15,11 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (22)
15,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (5)
19,31
Экономия: -8,04 грн
11,27 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (12)
19,91
Экономия: -0,81 грн
19,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (5)
11,27 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (1)
19,10 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (34)
19,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (23)
19,91
Экономия: -0,95 грн
18,96 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (163)
17,87
Экономия: -0,72 грн
17,15 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (26)
19,85
Экономия: -0,75 грн
19,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (24)
22,70
Экономия: -3,60 грн
19,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (31)
19,91
Экономия: -0,81 грн
19,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (33)
18,80
Экономия: -1,05 грн
17,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Героев Крут, 12
Всего: упаковка (20)
19,91
Экономия: -0,81 грн
19,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
Всего: упаковка (25)
19,91
Экономия: -0,81 грн
19,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (35)
19,88
Экономия: -0,78 грн
19,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (18)
19,10 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Паникахи, 19
Всего: упаковка (56)
18,22
Экономия: -1,07 грн
17,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (143)
20,63
Экономия: -1,86 грн
18,77 грн