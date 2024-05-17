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Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения 10 % флакон 100 мл, №1 - Одесса (21467) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
29,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (15)
36,68
Экономия: -1,08 грн
35,60 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (3)
42,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (17)
32,67
Экономия: -2,07 грн
30,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (15)
37,14
Экономия: -2,97 грн
34,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (5)
27,30 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (5)
37,13
Экономия: -4,16 грн
32,97 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
32,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (15)
41,89
Экономия: -7,72 грн
34,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (10)
27,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (15)
29,71 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (10)
34,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (7)
29,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (11)
33,51 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
32,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (3)
30,76
Экономия: -1,16 грн
29,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (17)
34,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (16)
33,51 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (10)
25,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (17)
35,19
Экономия: -11,52 грн
23,67 грн