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Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения 10 % флакон 100 мл, №1 - Киев (21467) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 603 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (20)
31,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (28)
31,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (47)
39,08
Экономия: -4,93 грн
34,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (17)
29,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (7)
36,50
Экономия: -1,59 грн
34,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (2)
39,22 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (20)
31,67 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (24)
34,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (20)
37,14
Экономия: -2,99 грн
34,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (12)
29,71 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (12)
37,12
Экономия: -1,11 грн
36,01 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (5)
32,28
Экономия: -4,90 грн
27,38 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (4)
34,81
Экономия: -5,29 грн
29,52 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (13)
32,28
Экономия: -1,33 грн
30,95 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (1)
37,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (16)
27,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (14)
27,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
36,84
Экономия: -6,60 грн
30,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (6)
41,16
Экономия: -6,25 грн
34,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (18)
37,14
Экономия: -2,99 грн
34,15 грн