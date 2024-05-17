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Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения 10 % флакон 40 мл, №1 - Львов (17035) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (10)
20,94
Экономия: -5,53 грн
15,41 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (6)
20,15
Экономия: -1,68 грн
18,47 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
21,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (21)
22,61
Экономия: -4,14 грн
18,47 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (19)
21,80
Экономия: -3,33 грн
18,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 58 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (10)
18,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (9)
18,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
18,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (35)
22,61
Экономия: -4,14 грн
18,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (10)
21,96
Экономия: -3,49 грн
18,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 58 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (22)
22,29
Экономия: -3,82 грн
18,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (15)
20,11
Экономия: -1,64 грн
18,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (4)
17,83
Экономия: -3,13 грн
14,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 58 мин
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (5)
19,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 58 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (37)
22,61
Экономия: -4,14 грн
18,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (26)
18,47 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (17)
20,00
Экономия: -1,53 грн
18,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (17)
21,47
Экономия: -6,25 грн
15,22 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
Всего: упаковка (17)
21,73
Экономия: -3,26 грн
18,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: упаковка (5)
18,47 грн