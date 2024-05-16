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Аммиака Раствор 10% раствор для наружного применения 10 % флакон 40 мл, №1 - Харьков (17035) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (15)
20,85
Экономия: -5,26 грн
15,59 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (12)
18,47 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
19,26 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (17)
21,55
Экономия: -8,60 грн
12,95 грн
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Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (5)
19,84 грн
Подорожник
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Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (19)
21,70
Экономия: -3,23 грн
18,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (7)
17,49
Экономия: -1,60 грн
15,89 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (5)
18,76
Экономия: -1,01 грн
17,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (11)
20,15
Экономия: -1,68 грн
18,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (21)
19,27
Экономия: -3,38 грн
15,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (2)
20,11
Экономия: -1,64 грн
18,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Амурский, 1
Всего: упаковка (14)
17,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (22)
18,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 39
Всего: упаковка (3)
19,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (19)
19,91
Экономия: -1,44 грн
18,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (22)
19,46
Экономия: -2,27 грн
17,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (13)
20,10
Экономия: -1,63 грн
18,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (16)
22,54
Экономия: -3,46 грн
19,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (1)
18,84
Экономия: -2,03 грн
16,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: упаковка (18)
22,61
Экономия: -4,14 грн
18,47 грн