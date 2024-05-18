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Аскофен Л таблетки блистер, №10 - Запорожье (21333) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
32,53
Экономия: -8,03 грн
24,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
28,11
Экономия: -3,61 грн
24,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
27,62
Экономия: -2,59 грн
25,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (3)
28,50
Экономия: -4,00 грн
24,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (7)
28,80
Экономия: -4,30 грн
24,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (3)
31,30
Экономия: -6,80 грн
24,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (4)
32,00
Экономия: -9,00 грн
23,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (7)
34,00
Экономия: -11,00 грн
23,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (1)
24,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (8)
32,00
Экономия: -9,00 грн
23,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (8)
24,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (10)
30,80
Экономия: -6,30 грн
24,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
34,00
Экономия: -11,00 грн
23,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (6)
32,00
Экономия: -9,00 грн
23,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
31,60
Экономия: -7,10 грн
24,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
Всего: упаковка (2)
27,80
Экономия: -3,30 грн
24,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
Всего: упаковка (2)
32,00
Экономия: -9,00 грн
23,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (9)
30,00
Экономия: -5,50 грн
24,50 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Вольнянск, пер. Торговый, 17
Всего: упаковка (25)
36,70
Экономия: -12,20 грн
24,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (2)
36,70
Экономия: -12,20 грн
24,50 грн