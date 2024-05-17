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Аскофен Л таблетки блистер, №10 - Львов (21333) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 59 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (9)
32,64
Экономия: -8,15 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
28,50
Экономия: -4,01 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 59 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
40,00
Экономия: -15,51 грн
24,49 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (11)
26,80
Экономия: -2,31 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (1)
32,01
Экономия: -7,52 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 59 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
Всего: упаковка (3)
32,30
Экономия: -7,81 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
Всего: упаковка (6)
38,23
Экономия: -13,74 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 89
Всего: упаковка (1)
31,30
Экономия: -6,81 грн
24,49 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается через 59 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (8)
30,10
Экономия: -5,61 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (8)
31,14
Экономия: -6,65 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (2)
32,53
Экономия: -8,04 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 59 мин
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (2)
29,43
Экономия: -4,94 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 68-А
Всего: упаковка (8)
31,30
Экономия: -6,81 грн
24,49 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 102
Всего: упаковка (1)
27,43
Экономия: -2,94 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Кульпарковская, 172
Всего: упаковка (7)
29,80
Экономия: -5,31 грн
24,49 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 71-Б
Всего: упаковка (9)
27,80
Экономия: -3,31 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Орлика Филиппа, 4
Всего: упаковка (6)
40,00
Экономия: -15,51 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 25-А
Всего: упаковка (1)
29,90
Экономия: -5,41 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (8)
32,60
Экономия: -8,11 грн
24,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Очеретяна, 31
Всего: упаковка (3)
32,10
Экономия: -7,61 грн
24,49 грн