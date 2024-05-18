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Аскофен Л таблетки блистер, №6 - Запорожье (21332) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
22,00
Экономия: -7,00 грн
15,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
14,43
Экономия: -0,57 грн
13,86 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (16)
22,00
Экономия: -7,00 грн
15,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (4)
22,00
Экономия: -7,00 грн
15,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 48-В
Всего: упаковка (7)
19,50
Экономия: -4,18 грн
15,32 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (5)
22,00
Экономия: -7,00 грн
15,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Сахновщина, ул. Центральная, 8
Всего: упаковка (4)
15,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (10)
16,72
Экономия: -1,40 грн
15,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
Всего: упаковка (10)
15,84
Экономия: -2,02 грн
13,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (6)
7,59
Экономия: -0,35 грн
7,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Зеньков, ул. Воздвиженская, 71
Всего: упаковка (15)
18,74
Экономия: -3,42 грн
15,32 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (7)
16,80
Экономия: -1,48 грн
15,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 145
Всего: упаковка (10)
19,50
Экономия: -4,18 грн
15,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Тростянец, ул. Вознесенская, 12-А
Всего: упаковка (3)
15,32 грн
Подорожник
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Очаков, ул. Спасская, 8
Всего: упаковка (4)
15,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Гагарина Юрия, 1
Всего: упаковка (14)
25,00
Экономия: -9,68 грн
15,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ромны, бульв. Европейский, 46/5
Всего: упаковка (6)
23,90
Экономия: -8,58 грн
15,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (5)
16,46
Экономия: -2,72 грн
13,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 60
Всего: упаковка (1)
15,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 123
Всего: упаковка (12)
17,94
Экономия: -2,62 грн
15,32 грн