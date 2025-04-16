Золототысячника трава (Herba Centaurii)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Золототысячника трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
59,95
Экономия при брони: -2,24 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
97,40
Экономия при брони: -23,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
87,44
Экономия при брони: -14,37 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Золототысячника трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Золототысячника трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
88,66
Экономия при брони: -7,81 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
78,69
Экономия при брони: -5,22 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Золототысячника трава трава 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
102,64
Экономия при брони: -5,41 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
87,22
Экономия при брони: -14,58 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
79,15
Экономия при брони: -5,74 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
87,84
Экономия при брони: -3,17 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,40
Экономия при брони: -25,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
86,61
Экономия при брони: -13,14 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
78,77
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Золототысячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
77,34
Экономия при брони: -3,53 грн